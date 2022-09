Schüler erwischten im Burgenland betrunkene Fahrraddiebe

Aufmerksame Schüler haben am Montag im Bezirk Neusiedl am See zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Die beiden Männer, 30 und 38 Jahre alt, hatten vor der Schule drei Räder gestohlen und sich damit auf den Weg zum Bahnhof gemacht. Sie waren nach Angaben der Schüler stark alkoholisiert und "nicht allzu geschickt", berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Dass sie beobachtet wurden, hätten sie nicht bemerkt.

Die Schüler verständigten die Polizei. Die beiden Männer wurden daraufhin festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf freiem Fuß angezeigt.