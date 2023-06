Schreckschüsse bei Verfolgung von Schlepper im Nordburgenland

Bei der Flucht eines mutmaßlichen Schleppers hat die Exekutive am Dienstagvormittag in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) auch Schreckschüsse abgegeben. Der Verdächtige krachte auf der Fahrt in eine Hausmauer, bei dem Unfall wurden vier der insgesamt 21 Flüchtlinge verletzt, einer von ihnen schwer, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

➤ Lesen Sie auch: Schlepperei bleibt großes Problem im Burgenland

Der Kastenwagen war gegen 10.30 Uhr bereits auf ungarischem Staatsgebiet von Kräften der Operation Fox verfolgt worden und durchbrach bei Halbturn die Grenzübergangsstelle. Der Fahrer wurde bis Nickelsdorf verfolgt, verlor dort die Herrschaft über das Fahrzeug und knallte damit in eine Hausmauer. Vier Insassen erlitten dabei Verletzungen. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen, drei Leichtverletzte ins Ärztezentrum Frauenkirchen gebracht.