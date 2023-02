Schnell und präzise: Mit dem Revolver an die Weltspitze

Ein einziger Fehlschuss – bei 550 Schüssen – das ist die Bilanz von Reiter bei der WM. Weil er in der Seniorenklasse (Alter ab 50 Jahren) an den Start ging, war er als bester Schütze im Starterfeld nicht nur IPSC-Weltmeister im Overall (alle Altersklassen), sondern auch Weltmeister in der Seniorenklasse der Revolverschützen.