S4: "Freie Fahrt" mit Mitteltrennung und neuen Radarboxen

Die Hauptbauarbeiten wurden seit dem 1. November vorgenommen, in den kommenden beiden Tagen finden noch Restarbeiten statt. So müssen einige "Lücken" zwischen den Betonleitwänden durch Sonderelemente geschlossen und Markierungen noch aufgebracht werden, was aufgrund der tiefen Temperaturen in den vergangenen Wochen nicht möglich war.

Auch die fünf Radarboxen werden am14. Dezember montiert. Die Freigabe der nun deutlich sichereren Schnellstraße kann damit jedenfalls am Freitag, 15. Dezember, in den frühen Vormittagsstunden erfolgen, es gilt dann Tempo 100.