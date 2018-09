Rust: Eintauchen in eine Welt der Märchen

„Schon im zarten Alter von 15 Jahren hab ich gewusst: ich will Künstlerin werden.“ Doch mit Träumen allein hat sich Tina Mooslechner nicht begnügt. Aufgewachsen auf einem Bergbauernhof im Pongau hatten ihr die Eltern ein Studium an der Kunsthochschule nicht erlaubt. Ins künstlerisch-kreative Metier hat es die gebürtige Salzburgerin dennoch geschafft.

„Ich will große Sachen machen“, sagt Mooslechner. Und diese können durchaus auch von der Dimension des Körpers her gesehen klein sein. So wie ihr „kleinstes Hotel Österreichs“. Mitten in der Ruster Altstadt, dem UNESCO-Welterbe-Gebiet gelegen, befindet sich das Kleinod. Mit einer Grundfläche von 22 Quadratmetern bietet die Suite zwei Personen auf drei Etagen genügend Raum zum Entfliehen aus dem Alltag. Die Welt, in der sie da eintauchen, ist eine märchenhaft anmutende.

Jedes Detail wurde von Tina Mooslechner selbst kreiert und drapiert – vom Fußboden über die Decken und Lüster bis zur Wandmalerei. Das opulente und verspielte – alles trägt die Handschrift der Hausherrin, deren Märchenparadies unter dem Label TiMiMoo firmiert.