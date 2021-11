Rund 1.300 Erststiche an offenen Impftagen im Burgenland

Im Burgenland hat bei der Corona-Impfaktion ohne Anmeldung am vergangenen Wochenende großer Andrang geherrscht. An den zwei offenen Impftagen in Gols (Bezirk Neusiedl am See), Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) und Pinkafeld (Bezirk Oberwart) wurden rund 1.300 Erststiche verabreicht.

Insgesamt wurden fast 4.500 Impfungen durchgeführt, berichtete der Koordinationsstab am Montag. Weitere Angebote sind in Planung.