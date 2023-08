"Politik für die Menschen machen, sonst sehe ich Probleme"

An jenen Tag im Juni, als Doskozil – und damit wohl auch Fürst selbst in der ein oder anderen Funktion – einige Stunden an der Spitze der SPÖ stand (ehe bekannt wurde, dass die Stimmen falsch zugerechnet wurden, Anm.), erinnert sich der Landesgeschäftsführer und Landtagsabgeordnete nur zu gut und nicht allzu gerne zurück.

