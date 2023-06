Soldaten für Auslandseinsätze vorbereiten und nach ihrer Rückkehr betreuen – das ist die selbstauferlegte Aufgabe der Vereinigung Österreichischer Peacekeeper (VÖP). „Wir unterstützen bei der Vor- und Nachbereitung eines Einsatzes.

Das Ziel ist unter anderem, bereits erfahrene Personen mit Soldaten vor ihrem ersten Einsatz in Kontakt zu bringen“, erklärt Robert Kulterer. Der Presseoffizier des Militärkommandos Burgenland wurde im Rahmen des Bundestreffens in Wolfsberg am Freitag zum neuen Landesleiter bestellt.