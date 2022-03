Religionsunterricht als Glaubensfrage

Ökumenische Eintracht in christlichen Schulämtern: „Noch“ gebe es genügend Religionslehrer, sagen Renate Heller und Andrea Postmann unisono. „Aber“, so die Fachinspektorinnen für katholischen beziehungsweise evangelischen Religionsunterricht an Pflichtschulen, „ist jemand schwanger oder länger krank“, müsse man zaubern, um alle Stellen besetzen zu können. In „naher Zukunft“ würde auch diese Kunst nicht mehr reichen.

Ist Religionslehrer also ein Mangelberuf? Ja und nein. „Religionslehrer werden dringend gesucht“, tönt einerseits die Pädagogische Hochschule Burgenland, aber sie bildet andererseits ohnehin fleißig aus. Angeboten werden ein Studium für die Primarstufe (Volksschule) mit Schwerpunkt Religionspädagogik, was Absolventen auch zu „voll ausgebildeten“ Religionslehrern für katholischen oder evangelischen Unterricht macht. Oder ein Studium für die Sekundarstufe (ab der 5. Schulstufe), das ermöglicht, Religion in allen Schulstufen und Schultypen zu unterrichten.

86 der 450 Bachelorstudenten haben den Schwerpunkt Religionspädagogik gewählt, sagt Harald Mandl, Institutsleiter für Religionspädagogik. Aber nur wenige unterrichten später als Klassenlehrer auch Religion. Üblicher ist ein Religionslehrer für mehrere Schulen.