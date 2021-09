Ethikunterricht: Schule ohne Gott

Ihre Kritik bezieht sich auch auf Religionslehrer, die Ethik unterrichten. Wieso?

Wenn sich ein Religionslehrer in Ethik ausbilden lässt, ist prinzipiell nichts dagegen einzuwenden. Die Weltanschauung eines Lehrers sollte keine Rolle spielen. Ein gewisses Spannungsfeld bleibt aber. Nämlich dann, wenn sich Schüler vom Religionsunterricht abmelden, in Ethik aber denselben Lehrer vor die Nase gesetzt bekommen. Und es gibt auch ein Spannungsfeld aufseiten der Lehrer, das sich aus der Missio canonica ergibt. Also dem Auftrag, Religion in Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche zu unterrichten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein katholischer Religionslehrer im Ethikunterricht einen ergebnisoffenen Diskurs zulässt, wenn es um Schwangerschaftsabbruch oder Sterbehilfe geht.

Liegt die ethische Erziehung der Kinder nicht letztlich bei den Eltern?

Auf jeden Fall. Die Schule versteht sich als ergänzend zur elterlichen Erziehung. Deshalb gibt es auch ein Indoktrinationsverbot. Man muss sich also fragen, inwieweit der Religionsunterricht noch eine Daseinsberechtigung hat. Die Mehrzahl der Kinder bekommt zu Hause herzlich wenig vom katholischen Glauben mit. Die Eltern waren schon lange nicht mehr in der Kirche. Aber das Kind geht in den Religionsunterricht, weil es sich so gehört. Damit wird die Schule zur primären religiösen Erziehungsquelle. Man kann also nachvollziehen, warum die Kirche sich derart für den Religionsunterricht einsetzt. Gibt es ihn nicht mehr, bricht der religiöse Nachwuchs weg.