Reise durch die Welt der pannonischen Sagen startet

Die Sage „Die schwarze Kutsche von Nikitsch“ wurde vom Direktor der dortigen Volksschule ins Kroatische übersetzt und ist in beiden Sprachen im Buch zu finden. Eine übersichtliche Karte ermöglicht zudem die geographische Zuordnung der Geschichten.

Das Werk liefert auch einen Bezug zur Gegenwart: Am Ende der Geschichte erfährt der Leser, was man von der Sage heute noch sehen oder entdecken kann, oder sogar, ob es Nachfahren gibt. Heute, Dienstag (19 Uhr), wird das Buch erstmals in der Stadtbibliothek Oberpullendorf vom Autor präsentiert. Herta Emmer von den „Buchwelten“ ist mit einem Büchertisch vor Ort.

Das Werk kann auch bei www.buchwelten.at online bestellt werden.