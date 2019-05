Rehe wegen Trockenheit im Seewinkel nicht mehr so scheu

Die Trockenheit der vergangenen Wochen zeigt im Seewinkel nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Tierwelt Folgen. Sie zwinge die Tiere, sich andere Wasserquellen zu suchen, sagt Alois Lang vom Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel.

Sonst scheue Tiere seien nicht mehr so scheu, wenn es darum gehe, Wasser zu finden. „Dann gehen Rehe vom Ortsrand immer weiter in den Ort hinein, bis sie Wasser finden“, schildert Lang. Solche Beobachtungen gebe es aus mehreren Ortschaften. Auch geregnet hat es noch nicht viel: „Bisher war alles im Wenige-Millimeter-Bereich, also weit weg von dem, was ergiebig ist.“ So habe es etwa in Illmitz am Freitag bis zum späten Nachmittag keine zwei Millimeter geregnet.