Schlechte Aussichten: Bedarf an Landärzten und Pflege steigt

Im Rahmen der KURIER-Umfrage für das Burgenland wollten wir von den Befragten wissen, wie wichtig ihnen mehr Initiativen für den Erhalt von Landärzten wären. Wenig überraschend sprachen sich von Nord bis Süd mehr als 95 Prozent der Befragten dafür aus und antworteten mit sehr wichtig.

Tatsächlich braucht es Bemühungen, wie dem drohenden Ärztemangel am Land begegnet werden kann. In den kommenden zehn Jahren gehen fast drei Viertel der derzeit noch tätigen Ärzte im Burgenland in den Ruhestand.