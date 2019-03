Renaissance für burgenländische Kulturzentren

Nachdem im Februar u. a. Bodenschürfungen für die Erhebung statischer Grundlagen durchgeführt wurden, haben dieser Tage Baubesprechungen vor Ort stattgefunden. Für Ende April sind etwa Rodungen von Sträuchern vorgesehen, ab Mitte Mai wird die Baustelle eingerichtet. Mit Entkernungs- und Demontagemaßnahmen geht der Prozess Ende Mai und Anfang Juni in die ersten Arbeiten direkt am Gebäude selbst über. „In den nächsten Monaten wird für die Bevölkerung auch vor Ort sichtbar, dass die Umsetzung anläuft. Das Ziel ist ganz klar, dass dieses kultur- und regionalpolitisch wichtige Projekt im angekündigten Zeitraum bis 2021 fertiggestellt wird“, betont Doskozil. Die Saalkapazität wird für 405 Personen ausgelegt. Insgesamt werden 16 Millionen Euro investiert, um am KUZ-Standort Landesarchiv, Landesbibliothek, Volkshochschule, Literaturhaus und die Kulturbetriebe Burgenland als zukünftige Nutzer unter einem Dach zu vereinen. Stadtchefin Ingrid Salamon ( SPÖ) ist mit der Lösung zufrieden. Durch die Verlagerung von Archiv und Landesbibliothek werde die Stadt Mattersburg auch zu einer Außenstelle der Landesregierung.