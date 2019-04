Kein Ausbau für Messezentrum, es gibt kleinere Sanierungen

Das Messezentrum Oberwart ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Laut der großen KURIER-Regionalumfrage ist es 56,8 Prozent der Leser sehr wichtig, dass in den Messestandort noch mehr investiert wird. 32,8 Prozent der Teilnehmer ist es nicht wichtig und 10,4 Prozent haben keine Meinung dazu. Große Investitionen oder ein Ausbau stünden im Messezentrum nicht an, wie Geschäftsführer Harald Kahr im KURIER-Gespräch erklärt. „Die Burgenland Halle ist in Top-Zustand und unser Aushängeschild.“ Doch in den anderen Hallen würden Sanierungsarbeiten anstehen. „Wir machen eine neue Klimaanlage, und die Böden wurden saniert“, sagt Kahr.