Regina Petrik ist Generalsekretärin der Katholischen Aktion Österreich

Ein bekannter Name kehrt zurück ins Rampenlicht, jedoch in neuer Funktion: Regina Petrik , ehemalige Abgeordnete der Grünen im burgenländischen Landtag, hat mit 1. September ihre Tätigkeit als Generalsekretärin der Katholischen Aktion Österreich (KAÖ) aufgenommen.

"Ich freue mich darauf, die Spur Jesu in unserer Gesellschaft sichtbar zu machen und dafür zu sorgen, dass sie zur Leitlinie für unser Handeln wird", so Petrik. Diese Motivation teilt sie mit dem KAÖ-PräsidentInnen-Team, das betont, dass Petrik eine "zukunftsfähige Kirche mit synodalen Strukturen" mitgestalten soll.

Nach Jahren in der Elternberatung und Erwachsenenbildung wechselte sie 2010 in die Politik, wo sie bis 2024 als Abgeordnete im burgenländischen Landtag tätig war. Nach ihrem Rückzug aus der Politik suchte Petrik eine neue Herausforderung, die sie nun in der kirchlichen Arbeit gefunden hat.

Im Zentrum von Petriks Arbeit steht der Aufbau einer Kirche, die in Gesellschaft und Politik gleichermaßen präsent und prägend ist. "Eine Kirche, die alle Menschen in allen Wirkfeldern gleichberechtigt behandelt, wird helfen, patriarchale Strukturen in der Gesellschaft aufzubrechen", so das KAÖ-PräsidentInnen-Team. In dieser Vision spielen ökologische Gerechtigkeit und soziale Verantwortung eine zentrale Rolle, um den Planeten bewohnbar und die Welt friedvoll zu gestalten.

Das Team bedankt sich zudem bei Gabriele Kienesberger, Generalsekretärin der Katholischen Arbeitnehmer Österreich (KABÖ), die in den vergangenen Monaten interimistisch auch die Aufgaben der KAÖ-Generalsekretärin übernommen hatte. Sie habe die Basis für eine reibungslose Übergabe an Petrik gelegt.