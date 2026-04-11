Millionen für den Sommer: Die Zukunft in Bad Tatzmannsdorf und Rechnitz

Auch im Südburgenland ist man dabei, alles für den Sommer vorzubereiten. In Rechnitz (Bezirk Oberwart) wurde unlängst die neu gestaltete Anlage am Badesee eröffnet. Rund 6,2 Millionen Euro wurden investiert, rund die Hälfte davon zahlt das Land. Damit wurde in sechs Monaten Bauzeit das gesamte Areal erneuert und an moderne Anforderungen angepasst. Ziel ist es, die Positionierung von Rechnitz als Tourismusgemeinde zu stärken.

Neben der Gastronomie wurden auch weitere Bereiche modernisiert. In der Naturarena entstanden eine Kletter- und Boulderwand sowie ein Bogenschießstand. Gemeinsam mit den Burgenland-Trails und dem Pumptrack ergibt sich ein breites Freizeitangebot. Die Anlage soll künftig eine Kombination aus Bewegung, Natur und Freizeit bieten.

Damit knüpft das Projekt an den Trend zum regionalen Tourismus an, der laut Landesrat Leonhard Schneemann zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Eröffnung ist für 16. Mai geplant, die Eröffnung des Badesees als Gemeindefest für 23. August.

Freizeitzentrum im Kurort

Auch in Bad Tatzmannsdorf wird derzeit kräftig in den Bau des neuen Freizeitzentrums investiert. Rund 9,6 Millionen Euro sind für die Umgestaltung des Freibades veranschlagt. Eine Summe, die laut Bürgermeister Stefan Laimer (ÖVP), für die Gemeinde nur dank großzügiger Unterstützung des Landes möglich ist. Geplant ist eine umfassende Modernisierung: Die Badtechnik wird erneuert, der Gastronomiebereich neu gestaltet und auf ein höheres Niveau verlegt. Zudem sind neue Umkleidebereiche sowie ein Mehrzweckraum vorgesehen.