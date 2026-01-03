Neue Ära mit altem Chef - Fokus auf Gesundheit und Zukunft

Von Gernot Heigl Die Chefsuche im größten Kurort des Landes ist beendet: In einem Hearing konnte sich der bisherige Reduce-Geschäftsführer Andreas Leitner durchsetzten. Der Oberwarter, der diese Position im Gesundheitsresort seit 2020 innehat, wurde für weitere fünf Jahre verpflichtet.

Das Team rund um den zweifachen Familienvater besteht aus 406 Mitarbeitern, unter ihnen 14 Lehrlinge. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass sich jährlich an die 30.000 Gäste bei rund 200.000 Nächtigungen wohl fühlen. Auf dem insgesamt rund 50 Hektar großen Areal stehen dafür die Reduce-Hotels Thermal****S (Adults only) und Vital****S sowie vier Kurhotels mit 800 Betten zur Verfügung. Job ist mehr als nur Kur Zu verwalten hat Leitner auch den 8,5 Hektar großen Kurpark im Zentrum, historische Gebäude, das Freilichtmuseum sowie die Förderung des Thermalwassers aus den eigenen Quellen, das auch an andere Hotels und die öffentliche Therme geliefert wird. In sein Aufgabengebiet fällt auch das Kurmittelhaus mit etwa 700.000 Therapien jährlich.

Der Fokus des Südburgenländers lag und liegt aber vor allem im Gesundheitsbereich. „Menschen sollen nicht nur lange leben, sondern lange gut leben. Dieses Leitmotiv zieht sich durch all unsere Angebote und Dienstleistungen“, so Leitner. „Deshalb bieten wir schon jetzt zusätzlich zu den traditionellen Anwendungen mit Heilmoor, Thermalwasser und kohlensäurehaltigem Heilwasser auch innovative Gesundheitsprogramme an.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REDUCE Gesundheitsresort/Fülöp&Kremsl „Menschen sollen nicht nur lange leben, sondern vor allem lange gut leben“, sagt Andreas Leitner.

Wie etwa im neu eröffneten BodyLAB. Dort gibt es eine 3D-Körperanalyse mittels Infrarot-Technologie und einem fotorealistischen Avatar sowie eine Kryotherapie in der Kältekammer bei minus 110 Grad. Im Angebot ist auch ein spezieller Cardio-scan, mit dem unter anderem körperliche Belastbarkeit, Schlafqualität, Vitalität und auch das Risiko eines Burn-outs ermittelt werden können. Ergänzt wird das wissenschaftliche Programm durch individuelle Ernährungsberatung.