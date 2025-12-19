Wiederbestellung

Kontinuität an der Spitze des Reduce-Resorts

Ein Mann im Anzug steht lächelnd mit Händen in der Hüfte vor einem Gebäude mit der Aufschrift „Kurmittelhaus“.
Andreas Leitner bleibt für weitere fünf Jahre Geschäftsführer. Jährlich werden 30.000 Gäste betreut.
Von Gernot Heigl

Der alte und neue Geschäftsführer des Reduce-Gesundheitsresorts Bad Tatzmannsdorf heißt Andreas Leitner. Nach einem Hearing wurde der 50-jährige Südburgenländer für weitere fünf Jahre bestätigt.

Die Chefsuche im größten Kurort des Burgenlands ist damit abgeschlossen: 13 Bewerbungen waren bei der Landesholding Burgenland eingelangt, letztlich setzte sich der bisherige Geschäftsführer als bestqualifizierter Kandidat durch. Leitner leitet die Kurbad Tatzmannsdorf GmbH bereits seit 2020 und konnte die Einrichtung in dieser Zeit erfolgreich weiterentwickeln.

„Andreas Leitner hat in den vergangenen Jahren mit großem Engagement, strategischer Weitsicht und großer Verbundenheit zur Region nachhaltige Erfolge erzielt“, erklärte Landesholding-Geschäftsführer Gerald Goger anlässlich der Wiederbestellung. „Wir freuen uns, dass wir mit seiner Verlängerung die erfolgreiche Entwicklung des Reduce-Gesundheitsresorts fortsetzen können.“

