Aufatmen in Bad Tatzmannsdorf: Avita-Therme sperrt wieder auf

Die Avita-Therme Bad Tatzmannsdorf im Bezirk Oberwart darf nach dem Legionellen-Fund vom 5. Dezember ab Freitag wieder öffnen. Eine neuerliche Beprobung habe laut Land Burgenland keine Gesundheitsgefährdung ergeben, teilte das Landesmedienservice am Donnerstag mit. Lediglich ein Becken im Saunabereich bleibt vorerst gesperrt, da ein technischer Prüfbericht noch aussteht.

Die Bezirkshauptmannschaft Oberwart hatte Anfang Dezember die Schließung der Therme angeordnet, nachdem bei einer routinemäßigen Kontrolle Legionellen im Badewasser festgestellt worden waren. Eine Person, die sich im November dort aufgehalten hatte, war an der Krankheit erkrankt.

Die betroffenen Anlagenteile wurden daraufhin desinfiziert und gereinigt. Die Biologische Station Illmitz im Bezirk Neusiedl am See führte eine neue Beprobung durch, die nun Entwarnung brachte.