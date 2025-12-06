Alarm in Bad Tatzmannsdorf: Legionellen im Thermalbad gefunden

Legionellen-Alarm im Burgenland. Eine routinemäßige Untersuchung von Badegewässern hat in der AVITA Therme Bad Tatzmannsdorf einen positiven Befund auf Legionellen ergeben.

Wie das Land Burgenland nun mitteilte, wurden die belasteten Wasserproben von der Biologischen Station entnommen. Zusätzlich wurde der Behörde ein bestätigter Legionellenfall gemeldet: Eine Person, die sich im November in der Therme und dem dazugehörigen Hotel aufgehalten hatte, erkrankte an einer Legionellose.

Die Bezirkshauptmannschaft Oberwart reagierte umgehend und ordnete die sofortige behördliche Schließung der gesamten Therme an. Das Land Burgenland ruft alle Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen im Thermalbad aufgehalten haben, dazu auf, ihren Gesundheitszustand aufmerksam zu beobachten.

Image-Schaden

Avita-Geschäftsführer Peter Prisching betonte gegenüber dem ORF-Burgenland, man wolle nach der Sperre und den zu setzenden Maßnahmen Schritt für Schritt, aber rasch wieder in Betrieb gehen. Für das Unternehmen bedeute die Schließung in der Hauptsaison einen wirtschaftlichen, aber auch einen Image-Schaden.

Was sind Legionellen?

Legionellen sind weltweit verbreitete Umweltbakterien, die natürlicherweise in Oberflächen- und Grundwasser vorkommen.

Während sie sich in kaltem Wasser kaum vermehren, finden sie in warmen Milieus ideale Bedingungen. Warmwassersysteme müssen daher regelmäßig auf über 70 Grad Celsius erhitzt werden, um das Wachstum der Keime zu unterbinden.