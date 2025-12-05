Tödlicher Unfall nach Autopanne: Mann von Pkw erfasst

Ein tragischer Verkehrsunfall auf der Landstraße L307 zwischen Halbturn und Andau (Bezirk Neusiedl am See) forderte am Donnerstagabend ein Todesopfer. Ein 45-jähriger ungarischer Staatsbürger verstarb noch an der Unfallstelle, nachdem er beim Versuch, sein liegengebliebenes Fahrzeug von der Fahrbahn zu schieben, von einem anderen PKW erfasst wurde.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 18 Uhr. Zwei ungarische Männer im Alter von 45 und 28 Jahren waren mit ihrem PKW von Halbturn in Richtung Andau unterwegs, als ihr Fahrzeug aufgrund einer Panne auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Bei Kollision in Acker geschleudert Die beiden Männer versuchten daraufhin, den liegengebliebenen Wagen von der Straße in einen angrenzenden Acker zu schieben. Zur selben Zeit näherte sich eine 20-jährige Frau mit ihrem PKW auf derselben Strecke.