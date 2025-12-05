Tödlicher Unfall nach Autopanne: Mann von Pkw erfasst
Ein tragischer Verkehrsunfall auf der Landstraße L307 zwischen Halbturn und Andau (Bezirk Neusiedl am See) forderte am Donnerstagabend ein Todesopfer.
Ein 45-jähriger ungarischer Staatsbürger verstarb noch an der Unfallstelle, nachdem er beim Versuch, sein liegengebliebenes Fahrzeug von der Fahrbahn zu schieben, von einem anderen PKW erfasst wurde.
Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 18 Uhr. Zwei ungarische Männer im Alter von 45 und 28 Jahren waren mit ihrem PKW von Halbturn in Richtung Andau unterwegs, als ihr Fahrzeug aufgrund einer Panne auf der Fahrbahn zum Stillstand kam.
Bei Kollision in Acker geschleudert
Die beiden Männer versuchten daraufhin, den liegengebliebenen Wagen von der Straße in einen angrenzenden Acker zu schieben. Zur selben Zeit näherte sich eine 20-jährige Frau mit ihrem PKW auf derselben Strecke.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 20-jährige Lenkerin soll mit ihrem Fahrzeug mit dem stehenden PKW kollidiert sein.
Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der 45-jährige Mann als auch sein Fahrzeug in den angrenzenden Acker geschleudert.
Hilfe kam zu spät
Der 28-jährige Beifahrer, der unverletzt blieb, leistete unmittelbar nach dem Unfall Erste Hilfe. Auch die eintreffenden Polizeibeamten setzten sofort die Rettungskette in Gang. Trotz aller Bemühungen erlag der 45-jährige Ungar noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
Die 20-jährige Unfallbeteiligte wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Die Feuerwehren Halbturn und Frauenkirchen waren mit 25 Einsatzkräften und einem Kranwagen im Einsatz.
Die Landstraße L307 musste bis 20:25 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen derzeit noch.
Kommentare