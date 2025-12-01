Krampus-Darsteller bei Perchtenlauf durch Böller verletzt
Ein Zwölfjähriger warf den pyrotechnischen Gegenstand in Richtung der Darsteller, ein 33-Jähriger wurde verletzt.
Zusammenfassung
- Bei einem Krampuslauf in Pinkafeld wurde ein 33-jähriger Teilnehmer durch einen Böller verletzt.
- Ein 12-jähriger Bub warf den Böller gegen in Richtung der Krampusdarsteller.
- Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, die Polizei ermittelt zum Vorfall.
Bei einem Krampuslauf in Pinkafeld ist am Sonntagabend ein 33-jähriger Teilnehmer durch einen Böller verletzt worden.
Laut Polizei hatte ein 12-jähriger Bub den Böller gegen 17.45 Uhr in Richtung der Krampusdarsteller geworfen.
Der pyrotechnische Gegenstand traf den Mann im Gesichts- und Brustbereich, er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Polizei ermittelt
Der 33-Jährige wurde ins Krankenhaus Oberwart gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Laut Polizei stammen sowohl das strafunmündige Kind als auch der Verletzte aus Syrien. Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang des Vorfalls.
