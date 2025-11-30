Burgenland

Zwei Bewohner nach Küchenbrand in Bocksdorf im Spital

Ehepaar nach Küchenbrand im Spital
Rund 50 Feuerwehrmitglieder umliegender Feuerwehren standen im Einsatz und brachten das Feuer unter Kontrolle.
30.11.25, 13:30
Kommentare

Zwei Bewohner eines Hauses im südburgenländischen Bocksdorf (Bezirk Güssing) haben am ersten Adventsonntag bei einem Küchenbrand vermutlich Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Feuer war am Vormittag im Obergeschoß aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen.

Ehepaar nach Küchenbrand im Spital

Beide Bewohner - es soll sich um eine Ehepaar handeln - wurden mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing in einer Aussendung mit. Rund 50 Mitglieder der umliegenden Feuerwehren waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz.

Ehepaar nach Küchenbrand im Spital

Der Brand brach aus bislang ungeklärter Ursache aus, diese ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Drei Atemschutztrupps führten einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz durch und konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen

Mehr zum Thema

Güssing
Agenturen  | 

Kommentare