Zwei Bewohner nach Küchenbrand in Bocksdorf im Spital
Zwei Bewohner eines Hauses im südburgenländischen Bocksdorf (Bezirk Güssing) haben am ersten Adventsonntag bei einem Küchenbrand vermutlich Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Feuer war am Vormittag im Obergeschoß aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen.
Beide Bewohner - es soll sich um eine Ehepaar handeln - wurden mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing in einer Aussendung mit. Rund 50 Mitglieder der umliegenden Feuerwehren waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz.
Der Brand brach aus bislang ungeklärter Ursache aus, diese ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Drei Atemschutztrupps führten einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz durch und konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen
