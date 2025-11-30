Zwei Bewohner nach Küchenbrand in Bocksdorf im Spital

Zwei Bewohner eines Hauses im südburgenländischen Bocksdorf (Bezirk Güssing) haben am ersten Adventsonntag bei einem Küchenbrand vermutlich Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Feuer war am Vormittag im Obergeschoß aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Güssing

Beide Bewohner - es soll sich um eine Ehepaar handeln - wurden mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing in einer Aussendung mit. Rund 50 Mitglieder der umliegenden Feuerwehren waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Güssing