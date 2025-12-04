Oberwart führt neue 30er-Zonen ein – Fokus auf Schulwegsicherheit

Die Stadtgemeinde Oberwart hat neue 30-km/h-Regelungen im Stadtgebiet und im Ortsteil St. Martin/Wart eingeführt. Ziel der Maßnahmen ist es, Schulwege sicherer zu machen, den Verkehr zu beruhigen und die Lebensqualität in den betroffenen Bereichen zu erhöhen.

Im Ortsteil St. Martin/Wart gilt künftig auf allen Gemeindestraßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Ausgenommen sind lediglich die Vorrangstraßen. Damit soll der Verkehr im gesamten Ort entschleunigt und übersichtlicher werden.