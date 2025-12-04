Oberwart führt neue 30er-Zonen ein – Fokus auf Schulwegsicherheit
Die Stadtgemeinde Oberwart hat neue 30-km/h-Regelungen im Stadtgebiet und im Ortsteil St. Martin/Wart eingeführt. Ziel der Maßnahmen ist es, Schulwege sicherer zu machen, den Verkehr zu beruhigen und die Lebensqualität in den betroffenen Bereichen zu erhöhen.
Im Ortsteil St. Martin/Wart gilt künftig auf allen Gemeindestraßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Ausgenommen sind lediglich die Vorrangstraßen. Damit soll der Verkehr im gesamten Ort entschleunigt und übersichtlicher werden.
Auch in Oberwart selbst wurde eine neue 30-km/h-Zone rund um den Bildungscampus eingerichtet. Betroffen sind die Straßen
- Sportlände,
- Dornburggasse (ab der Informstraße bis zur Feldgasse),
- Informstraße,
- Feldgasse,
- Messelände (ab Kreuzung Feldgasse bis zur Informstraße) sowie das
- Rechte Pinkaufer (ab der Informstraße bis zur Feldgasse).
Diese Bereiche werden täglich von zahlreichen Schülern, Fußgängern und Radfahrern genutzt.
„Diese Maßnahmen erhöhen die Sicherheit unserer Bevölkerung, vor allem unserer Kinder. Gleichzeitig sorgen sie für ein angenehmeres und leiseres Umfeld in den Wohn- und Schulbereichen“, betont Bürgermeister Georg Rosner.
