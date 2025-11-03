Oberwart: Engstellen auf Gehsteigen, Parken wird teurer

In Oberwart wird derzeit über Verkehr diskutiert – diesmal gleich auf zwei Ebenen: Während die Stadt die gebührenpflichtigen Kurzparkzonen deutlich ausweiten und Dauerparker zur Kasse bitten will, ist das Zu-Fuß-Gehen an manchen Stellen wirklich gefährlich. Besonders in der Evangelischen Kirchengasse sorgen enge Gehsteige, die außerdem oft zugeparkt sind, regelmäßig für Ärger.

Der Gehsteig an der hochfrequentierten Kreuzung scheint nach Errichtung des Hochhauses H2 noch enger als früher. Tatsächlich hat sich an der Platzsituation nichts geändert, allerdings war die Engstelle dank halbtransparenter Schaufenster besser einsehbar.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bild links: Google Street View, Bild rechts: Wolfgang Spitzmüller Oberwart: Kreuzung Evangelische Kirchengasse / Wienerstraße Links die Situation im September 2021, rechts im Oktober 2025: Nach wie vor wenig Platz, durch die Optik verstärkt sich der Eindruck.

Die Stadtgemeinde verweist bezüglich der Situation in der Evangelischen Kirchengasse auf den Gehsteig der anderen Straßenseite. Außerdem laufen derzeit Gespräche wegen Grundstücksabtretungen und eines möglichen neuen Bauprojekts: „Es wird etwas passieren. Die Planung ist fertig, umgesetzt wird das Projekt in den nächsten zwei Jahren.“ Parken: Entscheidungen stehen an Parallel dazu treibt die Stadt ihre Pläne für eine umfassende Parkraumüberwachung voran. Dabei könnten auch „Parksheriffs“ zum Einsatz kommen, wie bereits vor zehn Jahren. Diese könnten dann sogar – Stichwort verparkte Gehsteige – kleinere Verkehrsübertretungen anzeigen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bild links: Google Street View, Bild rechts: Wolfgang Spitzmüller Oberwart: Enger Gehsteig in der Evangelischen Kirchengasse Links die Situation in der Evangelischen Kirchengasse im September 2021, rechts im Oktober 2025. Optisch hat sich bereits einiges getan, die Platzsituation ist für Fußgänger dennoch unzufriedenstellend.