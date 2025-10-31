Kein Massengrab gefunden, aber eine Ansage: "Ich gebe nicht auf"

Die jüngste Suche nach dem Massengrab in Rechnitz blieb erneut ohne Ergebnis. Nach zwei Wochen wurden die Grabungsarbeiten in der Nähe des Kreuzstadl abgeschlossen – ohne Fund menschlicher Überreste. Das Grab der rund 200 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ermordet wurden, könnte sich dennoch in unmittelbarer Nähe befinden.

Die Arbeiten erfolgten im Auftrag des Landes Burgenland in Kooperation mit der Technischen Universität Wien, der Archäologie Burgenland und der Firma PannArch. Ziel war neben der Suche auch der Einsatz neuer geophysikalischer Methoden zur Bodenanalyse. Insgesamt wurden 26 Bodenproben entnommen, die nun wissenschaftlich ausgewertet werden. Abseits der historischen Suche brachte die Grabung auch archäologische Erkenntnisse zur frühen Besiedlung des Gebiets. Im Bereich einer jungsteinzeitlichen Anlage fanden Fachleute Keramikfragmente, Steingeräte und weitere Artefakte, die ebenfalls untersucht werden.