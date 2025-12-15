Legionellenfund in Bad Tatzmannsdorf : Zusammenhalt in der Krise

Nach dem Legionellenfund im Wasser wurde das Avita Resort am Samstag vor einer Woche auf behördliche Anordnung vorübergehend geschlossen. Seither laufen intensive Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Wie Geschäftsführer Peter Prisching erklärte, soll die Therme am 18. Dezember wieder öffnen – vorausgesetzt, die Nachtestungen fallen negativ aus. Umfassende Reinigung „Die Gesundheit hat bei uns oberste Priorität“, betont Prisching. Das Avita Resort arbeite eng mit den Behörden zusammen, um alle Vorgaben zu erfüllen. „Wir haben die gesamte Anlage thermisch und chemisch gereinigt, Schrauben, Filter und Duschköpfe getauscht – auch in Bereichen, die gar nicht betroffen waren“, so der Geschäftsführer.

Die Folgetestungen wurden am 10. Dezember durchgeführt, die Ergebnisse werden für Mittwoch, den 17. Dezember, erwartet. Der Betriebsausfall kommt für das Avita zur denkbar ungünstigen Zeit: „Kurz vor Weihnachten hätten wir ein Rekordergebnis erzielt“, so Prisching. Der Stillstand sei „wirtschaftlich und emotional sehr schwierig“ – er spricht sogar von einer „katastrophalen Situation“. 1.000 Gäste abgereist Eine Versicherung für solche Fälle gebe es nicht. Rund 1.000 Gäste pro Tag mussten am Wochenende abreisen. Dennoch zeigt sich der Geschäftsführer zuversichtlich: „Wir hoffen, dass die Werte passen und wir pünktlich zu den Feiertagen wieder aufsperren können.“