Wohnbauförderung

Angebot an Häuslbauer: 25 Prozent Nachlass beim Wohnbaudarlehen

Ein Baustellenschild steht vor einem im Rohbau befindlichen Haus mit Gerüst und roten Dachziegeln.
Das Land Burgenland verkauft seine Wohnbaudarlehen – wer bis April 2026 zuschlägt, spart ein Viertel.
19.12.25, 11:06

Das Burgenland startet zu Jahresbeginn 2026 mit dem Verkauf der Wohnbaudarlehen. In einem ersten Schritt werden Informationsschreiben an rund 23.000 private Darlehensnehmer verschickt, kündigte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Freitag in Eisenstadt an.

Um Budget zu stabilisieren, verkauft Burgenland Wohnbaudarlehen

Private Kreditnehmer erhalten dabei ein Angebot mit 25 Prozent Nachlass, wenn sie ihre Darlehen vorzeitig zurückzahlen. Wie viele Betroffene diese Möglichkeit nutzen werden und welche Gesamtsumme das Land dadurch einnehmen kann, sei laut Dorner derzeit noch offen.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte den geplanten Verkauf bereits im Vorfeld angekündigt. Auch andere Bundesländer gehen diesen Weg, betonte Dorner: „Wir werden beim Verkauf aber zuerst an die Burgenländer denken.“

Burgenland: Budget 2026 mit 100-Millionen-Defizit beschlossen

Die Aktion gilt als „begünstigte Rückzahlung für Häuslbauer“ und soll laut Dorner ein weiterer Beitrag zu leistbarem Wohnen sein. Nach dem Versand der Schreiben können sich die Darlehensnehmer bei der Abteilung für Wohnbauförderung individuell beraten lassen.
Die Entscheidung über die Annahme des Angebots muss bis 31. März 2026 erfolgen, die vorzeitige Rückzahlung mit Nachlass bis spätestens 30. April 2026.

Ein Großteil der dabei erzielten Einnahmen soll laut Dorner in den Gesundheitsbereich und in die Tilgung von Landesschulden fließen. Die genaue Höhe werde erst nach Abschluss der Aktion feststehen.

Oberwart: Streit um Gebühren endet mit Kompromiss

Nach dem Angebot an Private sind auch Gespräche mit gemeinnützigen Bauträgern geplant. Ab Mai 2026 sollen zudem weitere Verkaufsmöglichkeiten mit Banken und Instituten geprüft werden. Dorner rechnet mit regem Interesse: „Wir würden uns freuen, wenn viele Burgenländer die Aktion annehmen, weil es ja eine Entlastung ist.“

Eisenstadt Neusiedl am See Güssing Hans Peter Doskozil
