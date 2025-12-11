Burgenland: Budget 2026 mit 100-Millionen-Defizit beschlossen

Der burgenländische Landtag hat am Donnerstag das Budget für 2026 beschlossen. Nach einer zweitägigen Debatte stimmten die SPÖ und die Grünen für das Zahlenwerk, während ÖVP und FPÖ dagegen votierten. Die Opposition kritisierte vor allem den Schuldenstand sowie den Verkauf von Beteiligungen und Wohnbaudarlehen.