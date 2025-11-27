Um Budget zu stabilisieren, verkauft Burgenland Wohnbaudarlehen

Wie in allen Bundesländern ist die finanzielle Lage auch im Burgenland trüb wie das Novemberwetter. Die Schulden steigen, Guthaben und Rücklagen schwinden, lautete jüngst der Befund des Landesrechnungshofs. Was das Land nun zu tun gedenkt, will Hans Peter Doskozil am Donnerstag skizzieren.

Um gegenzusteuern will Finanzreferent Doskozil "Reserven, die wir angehäuft haben, realisieren" und "sparen, wo es möglich ist", sagte der Landeshauptmann bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner zehnten Operation Ende Oktober. Aushaftende Wohnbauförderungsdarlehen sollen verkauft werden. Das Rückkaufangebot gilt in erster Linie für private Häuslbauer, danach auch für Dritte, sprich Banken. Der Wert liegt bei rund einer Milliarde Euro, Doskozil rechnet mit einem Erlös fürs Land von rund 700 Millionen Euro. Außerdem soll die Veräußerung von Beteiligungen aus dem Athena-Fonds der Landesholding 50 Millionen bringen.

Von diesen 750 Millionen Euro sollen 400 Millionen in den "weiteren Ausbau der medizinischen Versorgung" fließen, 100 Millionen Euro in Infrastrukturprojekte und 50 Millionen in Renaturierung und Hochwasserschutz - damit wird offenbar auch der grüne Juniorpartner in der Regierung bedient. Mit den restlichen 200 Millionen Euro werden Schulden abgebaut und Darlehen getilgt. Ein Haushaltsstabilitätsgesetz, das im Jänner im Landtag beschlossen werde, soll sicherstellen, dass künftig nicht mehr ausgegeben als eingenommen wird.

Der aktuelle Schuldenstand von rund 660 Millionen Euro soll durch die vorgesehene Tilgung von Darlehen bis Ende 2026 auf rund 460 Millionen Euro sinken, mit einer jährlichen Zinsersparnis von zumindest 10 Millionen Euro. So der Plan von Doskozil, der beim Reden damit kämpfte, dass der Luftröhrenschnitt noch nicht ganz zugewachsen ist: "Bis zu einem gewissen Grad bin ich noch beeinträchtigt". Ausgabenbremse Gleichzeitig kündigte Doskozil eine "Ausgabenbremse" an. Bis 2028 sollen rund 200 Millionen Euro eingespart werden - "ohne Leistungskürzungen zu Lasten der Bevölkerung". Die Gesundheitsversorgung bleibt von der Ausgabenbremse ausgenommen.

Der Landesvoranschlag 2026, den Doskozil am Freitag im Landtag präsentiert, sieht Einnahmen von 2,73 Milliarden Euro und Ausgaben von 2,83 Milliarden Euro vor. Das Defizit von 100 Millionen Euro soll "durch strikten Budgetvollzug verringert werden", konkreter wurde es nicht. Gestreift wurde auch der von der Opposition urgierte Nachtragsvoranschlag für 2025. Zur bereits im Vorjahr budgetierten Neuverschuldung von 50 Millionen Euro kommen nun 172,5 Millionen Euro dazu, was insgesamt 222,5 Millionen Euro an Darlehensaufnahme bedeutet.