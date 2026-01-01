Burgenlands erstes Baby im neuen Jahr heißt Valerie

Das burgenländische Neujahrsbaby 2026 heißt Valerie . Das Mädchen wurde in der Silvesternacht um 1.40 Uhr im Krankenhaus Eisenstadt geboren, wie das Krankenhaus mitteilte.

Valerie kam mit 55 Zentimetern Körpergröße und einem Gewicht von 3.544 Gramm zur Welt. Mutter und Kind seien wohlauf, zudem handelt es sich um das erste Kind der Eltern.

Das erste Baby des neuen Jahres in Österreich wurde laut Medienberichten bereits um 0.15 Uhr in Tulln geboren. Das Mädchen trägt den Namen Luna.