Neujahrsbaby 2026

Burgenlands erstes Baby im neuen Jahr heißt Valerie

Eine erwachsene Hand hält sanft die nackten Füße eines kleinen Babys im Sonnenlicht.
Das burgenländische Neujahrsbaby 2026 heißt Valerie. Sie wurde um 1.40 Uhr im Krankenhaus Eisenstadt geboren.
01.01.26, 09:48
Das burgenländische Neujahrsbaby 2026 heißt Valerie. Das Mädchen wurde in der Silvesternacht um 1.40 Uhr im Krankenhaus Eisenstadt geboren, wie das Krankenhaus mitteilte.

Valerie kam mit 55 Zentimetern Körpergröße und einem Gewicht von 3.544 Gramm zur Welt. Mutter und Kind seien wohlauf, zudem handelt es sich um das erste Kind der Eltern.

Das erste Baby des neuen Jahres in Österreich wurde laut Medienberichten bereits um 0.15 Uhr in Tulln geboren. Das Mädchen trägt den Namen Luna.

Eisenstadt Tulln Silvester
kurier.at, PEKO  | 

