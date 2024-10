Raser, Drogen und gestohlene Autos: Großeinsatz der Polizei im Burgenland

Bei einem großangelegten Planquadrat am Samstag der Vorwoche hat die Polizei im gesamten Burgenland streng kontrolliert. Von 16 bis 2 Uhr wurden rund 870 Fahrzeuglenker überprüft, wovon 758 einem Alko- oder Drogentest unterzogen wurden.

Im Bezirk Neusiedl am See entdeckte die Polizei einen gestohlenen PKW in einer Pannenbucht auf der A6. Im Fahrzeug fanden die Beamten zusätzlich gestohlene Alufelgen. Der Vorfall wird nun genauer untersucht.

Gefährliche Fahrweise bei Jugendlichen

Auch Motorradlenker standen im Fokus der Kontrollen: Im Gewerbegebiet Müllendorf wurde ein Fahrer ohne gültige Lenkberechtigung und mit einem nicht zugelassenen Motorrad erwischt. Bei einem weiteren Motorradfahrer fehlte nicht nur das Kennzeichen, sondern auch die Auspuffanlage war illegal. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.