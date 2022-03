Qualifizierung im BUZ Neutal: Fit machen für den Arbeitsmarkt

Die gute Nachricht gleich vorweg: Die Arbeitslosigkeit ist im Burgenland im Vergleich zum Vorjahr „massiv gesunken“, sagt AMS-Chefin Helene Sengstbratl. Derzeit gebe es um rund 50 Prozent mehr offene Stellen am heimischen Arbeitsmarkt als im Vorjahr. Dennoch gelte es derzeit schon vorsorglich den vielen Herausforderungen zu begegnen, denn Arbeits- und besonders Fachkräfte werden händeringend gesucht.

Da bei der Generation der Babyboomer in den kommenden Jahren eine Pensionierungswelle anstehe, werde auch die Zahl der Erwerbstätigen jährlich weniger. Aber auch die Energiewende bringe neue Anforderungen am Arbeitsmarkt mit sich, so die AMS-Chefin. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, müsse man die Menschen für die neuen Herausforderungen fit machen, erklärt Sengstbratl bei ihrem Besuch im Burgenländischen Schulungszentrum BUZ Neutal (Bezirk Oberpullendorf) am Dienstag.

Bei den FiT-Aktionstagen, die bis Donnerstag im BUZ sowie in anderen burgenländischen Bildungseinrichtungen stattfinden, sollen etwa Frauen vor allem jene Jobs schmackhaft gemacht werden, in denen sie derzeit noch unterrepräsentiert sind. Dazu zählen vor allem technische und handwerkliche Berufe.