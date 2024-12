Puzzleteil mit 400 Tonnen: Transformator verteilt Strom in ganz Österreich

Nach intensiven Tests wurde der Transformator digital aus der APG-Steuerzentrale in Wien-Favoriten ins Netz integriert. "Die Übernahme ins System passiert per Mausklick", beschreibt Spreitzhofer den technischen Moment der Inbetriebnahme. Seit Kurzem ist der Trafo voll einsatzfähig und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Versorgungssicherheit .

"Dieser Transformator ist ein Bindeglied, das lokale und österreichweite Stromversorgung miteinander verknüpft", erklärt Roland Spreitzhofer, Projektleiter bei Austrian Power Grid (APG) . Der 400 Tonnen schwere Koloss, der im August angeliefert wurde, wandelt den Strom zwischen dem 110-kV-Verteilernetz und dem 380-kV-Übertragungsnetz um. "Wird im Burgenland grüner Strom überschüssig erzeugt, kann er von Rotenturm aus österreichweit verteilt werden – entweder direkt zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern oder zu großen Speicherkraftwerken in den Alpen", so Spreitzhofer weiter.

Die monatelange Aufrüstung des Trafos umfasste hochkomplexe Komponenten wie Dehngefäße, Durchführungstöpfe und Kühlrippen. Diese sorgen dafür, dass die Energie effizient umgewandelt und transportiert wird. So gelangt der erzeugte Strom in den Trafo und wird auf die nötige Spannungsebene gebracht.

Der neue Transformator in Rotenturm symbolisiert dabei einen wichtigen Schritt in eine grünere Zukunft. Allein in diesen Standort hat der Stromnetzbetreiber heuer bereits 2,5 Millionen Euro in die Installation des Trafos und notwendige Anpassungen im Werk investiert.