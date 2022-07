Prüfauftrag von Doskozil an neuen Chef des Rechnungshofs

Gefeiert wurde gestern aber nicht der Ferienbeginn für die 36 Landtagsabgeordneten (die nächste Landtagssitzung gibt es am 22. September), sondern die Angelobung des künftigen Landesrechnungshofdirektors René Wenk durch SPÖ-Landtagspräsidentin Verena Dunst. Der Rechnungshof ist ein Organ des Landtags.

Wie berichtet, wurde der 46-jährige gebürtige Oberösterreicher vom Landtag Anfang Juni einstimmig zum Nachfolger von Andreas Mihalits gewählt, dessen zehnjährige Amtszeit am 31. Juli endet. Der frühere Polizist Wenk hat berufsbegleitend Jus studiert und gilt als Experte für Wirtschafts- und Korruptionsstrafrecht. Zuletzt war der ehemalige Cobra-Beamte Leiter der Abteilung Personal, Korruptionsprävention, Compliance und Risikomanagement im Bundesrechnungshof. Dessen Präsidentin Margit Kraker verfolgte die Dekretüberreichung an Wenk als Gast im Landtag. Mihalits fehlte wegen einer Corona-Infektion.

Wenk, der seinen Dienst am 1. August antritt, zeigte sich angesichts des einstimmigen Landtagsvotums „dankbar“, sieht im Vorschusslorbeer aber auch eine „sehr hohe Erwartungshaltung“ an seine Arbeit an der Spitze des 12-köpfigen Prüfteams verpackt.

Einen ersten Arbeitsauftrag hat der bis 2032 bestellte Landesrechnungshofdirektor schon am Tisch.