Prozess: Millionen in Dubai, Kontakte zum König - aber kein Geld für Kindergarten

Doch das Unternehmerpaar hatte noch weitere lukrative Deals - oder "Kontakte", wie es die Angeklagte beschreibt. Über diese wollte man den Verkauf der "Trump Towers" in Istanbul abwickeln. 260 Millionen Euro Provision sollen dafür geflossen sein. Auch der Verkauf der Mehrheitsanteile an Mercedes sollte über ihre Kontakte abgewickelt werden. Sogar der Prinz von Dubai soll mit der Angeklaten in Kontakt gestanden haben, so die Behauptungen.

17 gesperrte Bankkonten und Bodyguards

"Sie stellen sich so dar, als würden sie Millionenprovisionen bekommen, aber gleichzeitig naiv auftreten. Welches geschäftliche Interesse könnte der Prinz von Dubai an ihnen haben", ist Richterin Karin Lückl verblüfft. "Ich habe gute Kontakte", so die Angeklagte.