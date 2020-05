Prozess: Angestellter soll 27.000 Euro eingestreift haben

Veruntreuung im Seebad

Am Dienstag musste jedenfalls ein 48-jähriger Burgenländer wegen des Verdachts der Veruntreuung auf der Anklagebank Platz nehmen.

Die Staatsanwaltschaft legte dem Mann zur Last, sich als Angestellter eines Seebades am Neusiedler See bereichert zu haben.

Zwischen Juni und August des Vorjahres soll der Mann mehr als 27.000 Euro, die an Bargeld eingenommen worden waren, nicht an den Arbeitgeber abgeführt, sondern in die eigene Tasche gewirtschaftet haben.