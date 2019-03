Polizist erkannte schlafende Kupferdiebe von Festnahme im Vorjahr wieder

Am Mittwoch führte in Rechnitz Kommissar Zufall Regie, mit aufmerksamen Polizeibeamten in der Hauptrolle. Bei einer Streifenfahrt am Vormittag wurden zwei Polizisten auf einen Pkw mit polnischem Kennzeichen aufmerksam.Das Fahrzeug stand am Parkplatz vor der ehemaligen Lungenheilanstalt. Darin befanden sich zwei schlafende Männer und Einbruchswerkzeug.