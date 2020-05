Ortschefs fühlen sich übergangen

In der 2850-Seelen-Gemeinde Pöttsching ist man über die Schließung überrascht. Bürgermeister Herbert Gelbmann ( SPÖ) habe erst am Dienstag erfahren, dass „sein“ Posten betroffen ist. „Es ist nicht zu glauben. Der Posten wurde erst 2007 neu gebaut und jetzt wird er schon wieder geschlossen. Wir fühlen uns überrumpelt und übergangen.“ Neben Pöttsching sei die Dienststelle auch für die Gemeinden Sigleß und Krensdorf zuständig gewesen. „5000 Einwohner sind jetzt ohne Posten“, rechnet Gelbmann vor.

Ein Besucher des Cafés S’Blaue Eck will hingegen geahnt haben, dass „die Polizei zusperren“ würde. „Doch was ist, wenn bei uns was passiert? Müssen die Polizisten dann zehn Minuten aus Mattersburg zu uns fahren?“

Dass in Kittsee „nur“ die AGM-Dienststelle an der A 6 und nicht – wie irrtümlich kolportiert wurde – der Posten in der Gemeinde gesperrt wird, wird in der Bevölkerung hingegen mit Erleichterung aufgenommen.