Polizei ermittelt im Osterland: Wildkamera im Einsatz

Der Osterfriede will wohl nicht einkehren: Schon zum dritten Mal seit 2015 wurde das Osterhasenland – eine Attraktion für große und Kleine Besucher – in Oberpullendorf zerstört. Wieder musste die Polizei nach einer Anzeige die Ermittlungen aufnehmen. Am vergangenen Wochenende sollen Jugendliche vier der riesigen Fiberglaseier aus der Verankerung gerissen haben. Eines wurde komplett zerstört. Ein weiteres Ei dürften sie auf eine Discotour mitgenommen haben. Mit ihrer Beute wurden die Verdächtigen auch gefilmt. So kam ihnen die Polizei auf die Spur.