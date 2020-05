Polit-Poker um das Thermenresort

Der Streit um einen Ruhebereich in der landeseigenen Sonnentherme Lutzmannsburg wird laut. "Mir reicht’s", zürnt Vizelandeshauptmann Franz Steindl: "WiBAG-Direktor Günter Perner soll gehen, er hat nicht mehr mein Vertrauen." Der VP-Wirtschaftsreferent wirft Perner vor, eine 2,6 Millionen-Euro-Investition in die Therme verhindert zu haben. Perner will Interna nicht kommentieren, sieht aber keinen Grund zurückzutreten: "Warum sollte ich? Ich glaube, dass ich in der WiBAG gute Arbeit leiste."

Seit Monaten wird in der landeseigenen Fördergesellschaft WiBAG, die Eigentümerin des Thermen-Resorts ist, um die Einrichtung einer allgemein zugänglichen Ruhezone gerungen. Besonders die privaten Hotelbetreiber fordern diesen Rückzugsbereich. Für Steindl hat die SPÖ das Thema unzulässigerweise mit der Frage der Zahl burgenländischer Arbeitskräfte im Thermenresort verknüpft und die Millionen-Investition blockiert. Für Steindl ist diese Verknüpfung "total populistisch, wir leben in der EU".

Die Reaktion von SP-Landeshauptmann Hans Niessl: Wird die Lehrlingsausbildung umgesetzt und werden mehr Burgenländer beschäftigt, stehe der Investition nichts im Wege. Perner habe sein "vollstes Vertrauen".