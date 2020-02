Planquadrat: 62-Jähriger mit 1,6 Promille erwischt

30-jährige Frau beging Fahrerflucht

Am Samstagnachmittag kam es laut Polizei außerdem zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Eine 30-Jährige hatte in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) in einer Sackgasse zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt und war davongefahren. Weil ihr rechter Seitenspiegel am Unfallort gefunden wurde, wurde die Frau als Lenkerin ausgeforscht.

Ein Alkovortest verlief laut Polizei positiv.