Wie eine Drohne bei der Rettung eines Jungvogels half

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Freitagvormittag die Feuerwehr Pinkafeld. In einem Wohnhaus hatte sich ein Jungvogel in einem Kamin verirrt und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Die Hausbesitzerin bemerkte Piepsgeräusche und verständigte über die Landessicherheitszentrale die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten mit dem schweren Rüstfahrzeug, dem Einsatzleitfahrzeug und sechs Feuerwehrmitgliedern aus.