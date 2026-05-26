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Feuerwehreinsatz

Vegetation in Flammen: Fahrzeugbrand löste Waldbrandalarm aus

Ein brennender Pkw setzte am Dienstagmittag auch die umliegende Vegetation in Brand.
26.05.2026, 21:01

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Ausgebranntes Auto mit Löschschaum bedeckt steht neben einem Baum und beschädigtem Geländer im Wald.

Am Dienstag wurden die Feuerwehr Forchtenau, die FF Neustift an der Rosalia und die FF Wiesen gegen Mittag zu einem B2-„Waldbrand“ alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein PKW in Brand geraten war und das Feuer bereits auf die umliegende Vegetation übergegriffen hatte.

Das Fahrzeug wurde unter schwerem Atemschutz mit Schaum gelöscht, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Laut Feuerwehr stellte vor allem die lange Zubringerleitung zur Wasserversorgung eine besondere Herausforderung dar. Diese wurde gemeinsam mit den unterstützenden Feuerwehren aufgebaut.

Feuerwehrleute löschen ein ausgebranntes Auto mit Schaum in einem bewaldeten Hang.

Dichter Rauch, Flammen und schwieriges Gelände: In Forchtenau musste ein brennendes Fahrzeug unter schwerem Atemschutz gelöscht werden.

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Das ausgebrannte Fahrzeug wurde anschließend mithilfe eines Traktors aus dem unwegsamen Gelände geborgen und von der FF Mattersburg gesichert abgestellt.

Nach rund zweieinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt standen vier Feuerwehren mit 57 Mitgliedern und 13 Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem waren Polizei, Rettung, First Responder sowie der Christophorus-Rettungshubschrauber vor Ort.

Mattersburg Burgenland Waldbrand
kurier.tv, PEKO  | 

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