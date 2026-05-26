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Feuerwehr

Verkehrsunfall bei Tankstelle: Pkw überschlug sich

Pkw-Überschlag bei der Turmöl Tankstelle in Großpetersdorf: Eine verletzte Person wurde ins Krankenhaus Oberwart gebracht.
26.05.2026, 17:06

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Ein Auto liegt auf dem Dach auf einer Straße, während Einsatzfahrzeuge und Personen im Hintergrund zu sehen sind.

Die Feuerwehr Großpetersdorf wurde am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei der Turmöl Tankstelle in Großpetersdorf alarmiert. Laut Meldung handelte es sich um einen Pkw-Überschlag mit zwei beteiligten Personen.

Die FF Großpetersdorf rückte mit drei Fahrzeugen sowie 14 Mitgliedern zum Einsatz aus. Das hydraulische Rettungsgerät musste laut Feuerwehr nicht eingesetzt werden.

Feuerwehrleute bergen ein Auto mit stark beschädigter Windschutzscheibe von einem Abschleppfahrzeug mit Kran.

Sirenenalarm am Vormittag in Großpetersdorf: Bei der Turmöl Tankstelle überschlug sich ein Pkw. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus.

Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in das Krankenhaus Oberwart transportiert.

Seitens der Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt. Zudem wurde die Unfallstelle gemeinsam mit der Polizei abgesichert. Die verunfallten Fahrzeuge wurden aus dem Gefahrenbereich entfernt und gesichert abgestellt.

Oberwart Burgenland
kurier.at, PEKO  | 

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