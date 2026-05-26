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Verkehrsunfall bei Tankstelle: Pkw überschlug sich
Pkw-Überschlag bei der Turmöl Tankstelle in Großpetersdorf: Eine verletzte Person wurde ins Krankenhaus Oberwart gebracht.
Die Feuerwehr Großpetersdorf wurde am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei der Turmöl Tankstelle in Großpetersdorf alarmiert. Laut Meldung handelte es sich um einen Pkw-Überschlag mit zwei beteiligten Personen.
Die FF Großpetersdorf rückte mit drei Fahrzeugen sowie 14 Mitgliedern zum Einsatz aus. Das hydraulische Rettungsgerät musste laut Feuerwehr nicht eingesetzt werden.
Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in das Krankenhaus Oberwart transportiert.
Seitens der Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt. Zudem wurde die Unfallstelle gemeinsam mit der Polizei abgesichert. Die verunfallten Fahrzeuge wurden aus dem Gefahrenbereich entfernt und gesichert abgestellt.
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