Verkehrsunfall bei Tankstelle: Pkw überschlug sich

Die Feuerwehr Großpetersdorf wurde am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei der Turmöl Tankstelle in Großpetersdorf alarmiert. Laut Meldung handelte es sich um einen Pkw-Überschlag mit zwei beteiligten Personen.

Die FF Großpetersdorf rückte mit drei Fahrzeugen sowie 14 Mitgliedern zum Einsatz aus. Das hydraulische Rettungsgerät musste laut Feuerwehr nicht eingesetzt werden.