Pfingstverkehr: Hunderte Anzeigen im Burgenland

Die Polizei hat am vergangenen Pfingstwochenende im Burgenland verstärkte Kontrollen durchgeführt und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt ereigneten sich 21 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, bei denen 22 Menschen verletzt wurden.

Im Fokus der Maßnahmen standen Alkohol- und Suchtmittelkontrollen. Insgesamt wurden 1.669 Alkomat- und Alkovortests durchgeführt. Dabei wurden zwölf Lenker mit mehr als 0,8 Promille sowie elf mit über 0,5 Promille festgestellt. Weitere zwölf Personen standen unter dem Einfluss von Suchtmitteln. Insgesamt kam es zu 24 vorläufigen Führerscheinabnahmen vor Ort, weitere sieben folgten wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zahlreiche Anzeigen und Radarverstöße Darüber hinaus erstattete die Polizei 441 Anzeigen und stellte 927 Organstrafverfügungen aus. Besonders auffällig war die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen: 5.201 Anzeigen wurden mittels Radar erfasst. Zudem wurden zehn Kennzeichen abgenommen.

Auch mehrere konkrete Vorfälle beschäftigten die Einsatzkräfte. Im Bezirk Neusiedl am See wurde ein Pkw-Lenker mit 124 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen, im Bezirk Eisenstadt ein Motorradfahrer mit 111 km/h im Ortsgebiet. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Schwere Vorfälle in mehreren Bezirken In Mattersburg fiel ein Motorradlenker durch einen „Wheelie“ vor einer Polizeistreife auf. Bei der Kontrolle wurden technische Mängel festgestellt, zudem verlief ein Drogenvortest positiv. Der Lenker verweigerte die klinische Untersuchung, Führerschein und Kennzeichen wurden abgenommen.