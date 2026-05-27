Zimmerbrand: Feuerwehr verhinderte Ausbreitung
Die Feuerwehr Purbach wurde am Dienstag um 18.30 Uhr zu einem Zimmerbrand alarmiert. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde bereits während der Anfahrt die Feuerwehr Breitenbrunn zur Unterstützung nachalarmiert.
Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde umgehend ein Atemschutztrupp zur Erkundung in das betroffene Gebäude entsendet. In einem burgenländischen Streckhof war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Abstellkammer ein Brand ausgebrochen.
Die Bewohnerin bemerkte das Feuer rechtzeitig und verständigte die Einsatzkräfte. Der Atemschutztrupp konnte den Brand in dem kleinen Abstellraum rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.
Anschließend wurde das Gebäude mittels Druckbelüfter entraucht. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte den Dachboden sowie angrenzende Gebäudeteile vorsorglich mit einer Wärmebildkamera. Eine weitere Brandausbreitung konnte dabei nicht festgestellt werden.
Brandursachenermittler der Polizei waren ebenfalls vor Ort. Währenddessen räumten die Feuerwehrmitglieder den betroffenen Bereich aus, um mögliche Glutnester aufzuspüren und abzulöschen.
Nach rund vier Stunden konnte die Feuerwehr wieder einrücken.
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