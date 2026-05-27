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Alarmmeldung

Zimmerbrand: Feuerwehr verhinderte Ausbreitung

Zimmerbrand in Purbach am Neusiedler See: Feuerwehr brachte das Feuer in einer Abstellkammer rasch unter Kontrolle.
27.05.2026, 10:41

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Mehrere Feuerwehrleute stehen in einem Innenhof zwischen Häusern mit roten Dächern und arbeiten mit Schläuchen und Leitern.

Die Feuerwehr Purbach wurde am Dienstag um 18.30 Uhr zu einem Zimmerbrand alarmiert. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde bereits während der Anfahrt die Feuerwehr Breitenbrunn zur Unterstützung nachalarmiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde umgehend ein Atemschutztrupp zur Erkundung in das betroffene Gebäude entsendet. In einem burgenländischen Streckhof war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Abstellkammer ein Brand ausgebrochen.

Drei Feuerwehrleute in Schutzkleidung und Helmen entfernen einen verbrannten Gegenstand aus einem Gebäude.

Dichter Rauch in einem burgenländischen Streckhof: In Purbach musste die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand ausrücken.

Die Bewohnerin bemerkte das Feuer rechtzeitig und verständigte die Einsatzkräfte. Der Atemschutztrupp konnte den Brand in dem kleinen Abstellraum rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Anschließend wurde das Gebäude mittels Druckbelüfter entraucht. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte den Dachboden sowie angrenzende Gebäudeteile vorsorglich mit einer Wärmebildkamera. Eine weitere Brandausbreitung konnte dabei nicht festgestellt werden.

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Brandursachenermittler der Polizei waren ebenfalls vor Ort. Währenddessen räumten die Feuerwehrmitglieder den betroffenen Bereich aus, um mögliche Glutnester aufzuspüren und abzulöschen.

Nach rund vier Stunden konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

Neusiedl am See Burgenland
kurier.at, PEKO  | 

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