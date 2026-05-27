Zimmerbrand: Feuerwehr verhinderte Ausbreitung

Die Feuerwehr Purbach wurde am Dienstag um 18.30 Uhr zu einem Zimmerbrand alarmiert. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde bereits während der Anfahrt die Feuerwehr Breitenbrunn zur Unterstützung nachalarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde umgehend ein Atemschutztrupp zur Erkundung in das betroffene Gebäude entsendet. In einem burgenländischen Streckhof war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Abstellkammer ein Brand ausgebrochen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Purbach Dichter Rauch in einem burgenländischen Streckhof: In Purbach musste die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand ausrücken.

Die Bewohnerin bemerkte das Feuer rechtzeitig und verständigte die Einsatzkräfte. Der Atemschutztrupp konnte den Brand in dem kleinen Abstellraum rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Anschließend wurde das Gebäude mittels Druckbelüfter entraucht. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte den Dachboden sowie angrenzende Gebäudeteile vorsorglich mit einer Wärmebildkamera. Eine weitere Brandausbreitung konnte dabei nicht festgestellt werden.