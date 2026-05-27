Schuppen eingestürzt: Unwetter sorgte für zahlreiche Einsätze

Ein schweres Unwetter hat am Mittwoch ab etwa 14.30 Uhr im Bezirk Güssing für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Die ersten Alarmierungen gingen um 14.42 Uhr bei der Feuerwehr Ollersdorf ein. In weiterer Folge standen zahlreiche Feuerwehren im gesamten Bezirk im Einsatz.

Besonders schwer betroffen war St. Michael im Burgenland. Heftige Sturmböen beschädigten mehrere Dächer oder deckten diese teilweise ab. Lose Dachziegel stellten laut Feuerwehr eine Gefahr dar. Zudem stürzten mehrere Bäume um und blockierten Straßen sowie Zufahrten. Außerdem brach ein Schuppen vollständig zusammen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Güssing Besonders St. Michael im Burgenland war von den Schäden betroffen.

Auch in Ollersdorf und Stegersbach kam es zu erheblichen Schäden. Mehrere Häuserdächer wurden beschädigt, zahlreiche umgestürzte Bäume mussten entfernt werden. In Stegersbach stürzten mehrere Bäume in Stromleitungen. Die Feuerwehr Rauchwart wurde zusätzlich zu einem Brandverdacht nach einem Blitzschlag alarmiert. Außerdem standen Einsatzkräfte bei einem überfluteten Keller im Einsatz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Güssing Nach schweren Sturmböen standen zahlreiche Feuerwehren im Bezirk Güssing im Einsatz.