Pflegeplan wird scharf kritisiert

Mitten in der Begutachtungsphase für den Entwurf des neuen Sozialhilfegesetzes, mit dem die gesetzliche Grundlage für die Anstellung von pflegenden Angehörigen geschaffen wird, kritisieren ÖVP und Grüne den von der Regierung vorgestellten „ Zukunftsplan Pflege“. Das neue Gesetz soll am 1. Oktober in Kraft treten.

Für die Grünen sind noch einige Fragen offen. Kritisch sieht Landessprecherin Regina Petrik etwa die festgelegte Mindestgröße von 60 Betten für Pflegeeinrichtungen, außerdem könne die Anstellung pflegender Angehöriger auch zum Nachteil für die Betroffenen führen. „Mein Plädoyer ist, diesen Zukunftsplan Pflege nochmals zu überarbeiten und den weiteren Betrieb von kleinen Einheiten vor Ort auch möglich zu machen und zu genehmigen“, sagt Petrik. Österreichweit sind fast eine Million Menschen vom Thema Pflege betroffen – 947.000 Erwachsene und rund 42.700 Kinder werden von nahe stehende Angehörige gepflegt.